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بالفيديو- خبير تجميل يوضح حقيقة اختفاء حب الشباب بعد الزواج

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مصراوي Masrawy

- خبير تجميل يوضح حقيقة اختفاء حب الشباب بعد الزواج

03:28 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

بالفيديو- خبير تجميل يوضح حقيقة اختفاء حب الشباب بعد الزواج

خبير تجميل يقدم نصائح لمعالجة حب الشباب‎

كتبت- هدير غيث:

حب الشباب من أكثر المشكلات المؤرقة للفتيات والأولاد على السواء، مما يجعلهم يلجؤون إلى استخدام بعض المستحضرات والعلاج لتقليل ظهورها في الوجه تحديداً.

قال دكتور حسام المراغي، خبير العناية الشخصية  لـ"مصراوي" أن أحد الأسباب الرئيسية في ظهور حب الشباب هو عدم الاعتناء بالبشرة.

ونصح "المراغي" أثناء حضوره احتفالية براون للجمال بضرورة الاعتناء بالبشرة وخاصة الأشخاص من سن 20 عام، وذلك عن طريق القيام بتنظيفها، والتركيز على الخطوط العريضة الموجودة في الرأس، واستخدام المرطب بعد عملية التنظيف، مما يعمل على تقليل ظهور هذه الحبوب ويجعل البشرة أكثر نعومة.

ونفي خبير العناية الشخصية بالجمال وجود علاقة بين الزواج وقلة ظهور هذه الحبوب، فيرجع السبب في ذلك إلى تغير في الهرمونات التي تلعب دورًا مزدوجًا قد يزيد أو يقلل من تلك الحبوب.

وذكر "المراغي" بعض النصائح الخاصة لمن يعانون من حب الشباب قبل سن العشرين عام وهي:

1- شرب الكثير من المياه خلال اليوم.

2- تجنب الأطعمة التي تسبب بعض أنواع الحساسية.

3- عدم استخدام بعض أنواع الصابون التي تحتوي على نسبة عالية من المواد القلوية.

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مصراوي Masrawy

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