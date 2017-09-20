نيابة أسوان ترفض إخلاء سبيل 24 نوبيًا وتجدد حبسهم

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قررت النيابة العامة بأسوان، اليوم، رفض الطعن بإخلاء سبيل 24 شابا من النشطاء النوبين الذين ألقي القبض عليهم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أثناء المشاركة في مسيرة على كورنيش النيل بأسوان والتي عرفت إعلاميا "بمسيرة الدفوف".

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وجاء قرار النيابة بعد ساعات من قرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان بإخلاء سبيل الشباب النوبي بكفالة ألف جنيه لكل منهما على ذمة القضية.

وقررت النيابة استمرار حبس الشباب النوبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجية اتهامات لهم بالتحريض على التظاهر، و التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، و الإخلال بالأمن العام، و تعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم، وذلك فى واقعة المحضر المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.