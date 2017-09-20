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الرئيس الروماني يشيد بالعلاقات الطيبة مع مصر

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الرئيس الروماني يشيد بالعلاقات الطيبة مع مصر الرئيس الروماني يشيد بالعلاقات الطيبة مع مصر

التحرير

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أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح - على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن تقديره الكبير للعلاقات الطيبة مع ، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 111 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وصرح ميهاى شتيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة، أن كلا الجانبين بحثا العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وبين مصر ورومانيا، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالأجندة الدولية مثل التعاون لمكافحة الإرهاب، وحل النزاعات في ليبيا وسوريا.

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وأوضح السفير الروماني أن الرئيسين المصري والروماني اتفقا على تبادل الزيارات لدعم الحوار السياسي المشترك على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن يوهانيس أكد تقدير بلاده لدور مصر كعنصر استقرار في الشرق الأوسط وعن رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي معها.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية خاصة الجانب الاقتصادي، وأنه يُقدِر بصفة خاصة الدعم الدائم من رومانيا طوال الوقت مثل تقاسم خبرتها في عملية التحول الديمقراطي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

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التحرير

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