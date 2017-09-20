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إلغاء قرار الإفراج عن 24 نوبيا في التظاهر دون تصريح

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مصراوي Masrawy

إلغاء قرار الإفراج عن 24 نوبيا في التظاهر دون تصريح

03:19 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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أسوان- إيهاب عمران:

ألغت محكمة أسوان اليوم الأربعاء، قرار الإفراج عن 24 نوبيا بكفالة ألف جنيه لكل واحد منهم والذي أصدرته المحكمة أمس، وطعنت عليه النيابة وقررت المحكمة استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على 24 نوبيا أثناء تنظيمهم مسيرة بكورنيش النيل الأحد 3 سبتمبر، وتحرر المحضر رقم 5653 لسنه 2017 إداري قسم أول أسوان، وبعرض المحضر والمتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وتعطيل حركة المرور.

وفى ميعاد التجديد قرر قاضي المعارضات تأجيل نظر أمر تجديد حبسهم إلى جلسة الأربعاء 13/9/2017 لحضور المتهمين وفي جلسة الأربعاء أصدرت المحكمة قرارها باستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات

وأمس الثلاثاء، كان ميعاد نظر تجديد الحبس وقررت المحكمة الإفراج عن جميع المتهمين بكفالة ألف جنيه لكل متهم، ولكن استأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين وتم اليوم نظر الاستئناف وتم إلغاء قرار الإفراج عنهم واستمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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