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بالصور.. مستثمرون ألمان في زيارة لمشروعات شرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مستثمرون ألمان في زيارة لمشروعات شرق بورسعيد

03:13 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار وفد من المستثمرين والشركات الألمانية، اليوم الأربعاء، منطقة شرق محافظة بورسعيد للتعرف على المشروعات التي تشهدها المنطقة.

وتفقد الوفد المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، وأجرى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة وأنفاق جنوب بورسعيد والإسماعيلية والمزارع السمكية، ثم اختتم جولته بزيارة المنطقة الصناعية في شرق المحافظة.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التقى خلال زيارته الترويجية للمنطقة بألمانيا كبرى الشركات والمستثمرين الألمان، ووقع 5 عقود استثمار بين الشركات الألمانية والمطور الصناعي شركة بورسعيد للتنمية في شرق بورسعيد لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو في مجالات صناعة الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري والأبواب المصفحة والأقفال الحديدية وصناعة اليخوت، ليتم التنفيذ في 2018 المقبل.

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