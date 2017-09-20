المشدد 3 سنوات لطبيب بمعهد ناصر لتلقيه رشوة لاستئصال ورم بالمخ لمريض

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة حسام إبراهيم محمد معاطي استشاري جراحة المخ والأعصاب بمعهد ناصر لاتهامه بتقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة من شقيقة مريض مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقها بالسجن المشدد 3 سنوات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد العادلي، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج، وعبد المجيد حلمي.

ترجع وقائع القضية في غضون الفترة من 10 مارس حتى 26 مارس 2012 بدائرة قسم العجوزة بقيام الطبيب بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وأخذ من ولاء متولي محروس حسن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقها محمد متولي بالمستشفى.

وقررت شقيقة المريض أمام جهات التحقيق بأن الطبيب قام بتوقيع الكشف الطبي على شقيقها بمستشفى معهد ناصر للبحوث تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى لإصابته بورم بالمخ والغدة النخامية وأنه صدر له قرار فعلا للعلاج على نفقة الدولة وتقابلت مع المتهم بعيادته الخاصة وطلب منها مبلغ الرشوة مقابل سرعة تحديد موعد عاجل لإجراء العملية، واعترف المتهم بالتحقيقات بطلب وأخذ مبلغ الرشوة .