أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

المشدد 3 سنوات لطبيب بمعهد ناصر لتلقيه رشوة لاستئصال ورم بالمخ لمريض

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المشدد 3 سنوات لطبيب بمعهد ناصر لتلقيه رشوة لاستئصال ورم بالمخ لمريض

03:15 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المشدد 3 سنوات لطبيب بمعهد ناصر لتلقيه رشوة لاستئصال ورم بالمخ لمريض

مستشفى معهد ناصر

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة حسام إبراهيم محمد معاطي استشاري جراحة المخ والأعصاب بمعهد ناصر لاتهامه بتقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة من شقيقة مريض مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقها بالسجن المشدد 3 سنوات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد العادلي، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج، وعبد المجيد حلمي.

ترجع وقائع القضية في غضون الفترة من 10 مارس حتى 26 مارس 2012 بدائرة قسم العجوزة بقيام الطبيب بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وأخذ من ولاء متولي محروس حسن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقها محمد متولي بالمستشفى.

وقررت شقيقة المريض أمام جهات التحقيق بأن الطبيب قام بتوقيع الكشف الطبي على شقيقها بمستشفى معهد ناصر للبحوث تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى لإصابته بورم بالمخ والغدة النخامية وأنه صدر له قرار فعلا للعلاج على نفقة الدولة وتقابلت مع المتهم بعيادته الخاصة وطلب منها مبلغ الرشوة مقابل سرعة تحديد موعد عاجل لإجراء العملية، واعترف المتهم بالتحقيقات بطلب وأخذ مبلغ الرشوة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "اغتيال النائب العام" لـ 26 سبتمبر

    أخبار

  • تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 30

    أخبار

  • لهذه الأسباب.. عاقبت المحكمة 9 متهمين بالإعدام شنقًا بتهمة قتل حارس

    أخبار

  • 27 سبتمبر.. الحكم على 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين"

    أخبار

إعلان

ada05edfcc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين