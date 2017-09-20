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الأموال العامة تضبط مزور للأوراق الرسمية بالقاهرة(صور)

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مصراوي Masrawy

الأموال العامة تضبط مزور للأوراق الرسمية بالقاهرة(صور)

03:11 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الأموال العامة تضبط مزور للأوراق الرسمية بالقاهرة(صور)

مزور الأوراق الرسمية

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث إدارة الأموال العامة، القبض على عاطل يُقلد الأوراق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وبحوزته كمية كبيرة من الأوراق الثبوتية الرسمية.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام "حسن.ط"، 57 سنة، عاطل، يُقلد خاتم شعار الجمهورية، ويستخدمه في تزوير المستندات الحكومية وعرضها للبيع على عملائه مقابل مبالغ مالية.

كشفت التحريات صحة الواقعة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير المباحث بسرعة القبض عليه، بأحد الأماكن التي يتردد عليها وتم ضبطه بحوزته 5 توكيلات رسمية في إدارة السيارات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، و3 عقود ممهورة بخاتم شعار الجمهورية على بياض ويقرأ بصمته "مكتب شمال القاهرة مأمورية المرج" خاليين من البيانات، و3 طلبات فحص فني خاص بالإدارة العامة للمرور، وإعلان وراثة منسوب صدوره إلى محكمة النزهة لشئون الأسرة ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويقرأ بصمته "نيابة شمال القاهرة"، و3 تقارير طبية خاليين من البيانات منسوب صدورهم من المستشفى الإيطالي ممهورين بخاتم شعار المستشفى، "جميع المستندات مزيفة".

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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