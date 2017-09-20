8 خطوات للحفاظ على شبابك لأطول فترة ممكنة

كتب- أحمد عصام روّاي:

يحب البشر عامةً والنساء خاصةً الظهور بمظهر أصغر من سنهم الحقيقي، ويتطلب ذلك الحفاظ على حيوية البشرة والحاظ عليها من التجاعيد التي تغزو الجسد مع السن وخاصةً منطقة الوجه والرقبة.

ويقدم موقع "The Zoe Report" بعض من العادات التي يمكننا المواظبة عليها من أجل ضمان شكل أصغر لأطول وقت ممكن، وهذه العادات هي:

1- الحصول على قصة شعر عصرية كل فترة.

2- حلاقة الذقن وتحديد شعر الوجه بصورة مستمرة.

3- الابتعاد عن الشمس.

4- تدريب الرقبة وعضلات الوجه بشكل يومي.

5- أكل طعام صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

6- شرب كميات كافية من المياه.

7- الحصول على قسط كاف من النوم.

8- الحصول على ما يكفي من الطعام المغذي للبكتريا النافعة في المعدة والأمعاء عبر أكل الخضر والزبادي وشرب الحليب الرايب.