بالصور.. 60 طالبًا يؤدون اختبارات مشروع قادة المستقبل بكفر الشيخ
بالصور.. 60 طالبًا يؤدون اختبارات مشروع قادة المستقبل بكفر الشيخ
03:06 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن تأدية 60 طالبًا وطالبة، الاختبارات التحريرية، الخاصة بالمشروع القومي "إعداد قادة المستقبل"، وذلك بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ.
وأكد صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع، يُنفذ بالتعاون بين الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بقيادة أحمد موسى رمضان رائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والشركة المصرية للاتصالات، موضحًا أن الامتحان اعتمد على القدرات العقلية، وقوة الملاحظة وسرعة البديهة.
جاء ذلك بحضور وفاء عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد الدفراوي الموجه العام، ومفرح منسي الموجه الأول، وحمودة يونس مسؤول الاتحاد، وعرفات عماشة مندوب الاتحاد العام لطلاب الجمهورية ومسؤول اتحاد طلاب محافظة دمياط.
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