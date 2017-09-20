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نيبوشا يدرس مواجهة المصري بخطة الإنتاج

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نيبوشا يدرس مواجهة المصري بخطة الإنتاج نيبوشا يدرس مواجهة المصري بخطة الإنتاج

التحرير

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يدرس المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي ، الاعتماد على رأسي حربة خلال مباراة الفريق المقبلة، أمام المصري البورسعيدي، والمقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

ومن المنتظر أن يدفع نيبوشا بكلًا من، باسم مرسي بجانب كاسونجو فى خط الهجوم، وهى الطريقه المفضلة له، والتى كان يعتمد عليها دئماً أثناء تدريبه فريق الفيصلى الأردني.

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وكان نيبوشا قد لعب مباراة الإنتاج الحربي الأولى بخالد قمر وكاسونجو في الهجوم، ثم اعتمد على مهاجم واحد في المباراة الثانية أمام الداخلية والتي فاز بها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

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التحرير

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