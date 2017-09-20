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بشرط جزائي خيالي.. بنزيما يقترب من تجديد تعاقده مع الريال

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بشرط جزائي خيالي.. بنزيما يقترب من تجديد تعاقده مع الريال بشرط جزائي خيالي.. بنزيما يقترب من تجديد تعاقده مع الريال

التحرير

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أشارت صحيفة «آس» الإسبانية، إلى اقتراب كريم بنزيما، من تجديد تعاقده مع ريال مدريد، لأربع أعوام إضافية حتى عام 2021.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر أن يوقع بنزيما على عقده الجديد غدًا الخميس، والذي سيضم شرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو.

وسبق وأن أعرب بنزيما في أكثر من مناسبة عن رغبته في إنهاء مسيرته في صفوف ريال مدريد، وسينتهي عقد اللاعب الفرنسي الجديد عندما يبلغ من العمر 33 عامًا، أي أنه سيكون قريبًا من تحقيق هذا الحلم.

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ويتواجد بنزيما في صفوف ريال منذ موسم 2009- 2010 عندما انتقل من ليون الفرنسي، وبات من العناصر الأساسية للفريق منذ ذلك الحين، وأصبح منذ عام 2013 واحد من أشهر ثلاثيات الهجوم في التاريخ إلى جانب كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

وخاض بنزيما 371 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 181 هدفًا من بينهم 122 هدفًا في 247 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.

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التحرير

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