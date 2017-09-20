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ننشر التعديلات الجديدة بقانون "السكك الحديدية"

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مصراوي Masrawy

ننشر التعديلات الجديدة بقانون "السكك الحديدية"

03:07 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السكك الحديدية

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد ؛ في إطار جهود لتحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية.

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن التعديل تنظيم إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، مع التأكيد على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية والشفافية، مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بالانتظام بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق محل الالتزام وجعله صالحاً للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها الى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

كما تم إضافة نص لتغليظ عقوبات الحبس وتشديدها لتكون الحبس بدلاً من الغرامة، وذلك لحيازة مكونات أو مهمات السكة الحديد دون مستند، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة، أو مخلفات المباني، أو الإضرار بخطوط السكة الحديد والحفر بجوارها دون تصريح مسبق، وغيرها من المخالفات، وذلك بهدف وقف هذه التعديات التي تضر بمرافق الدولة وتهدد سلامة المواطنين.

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