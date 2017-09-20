"الدالي": الجيزة مستعدة لعودة المدارس
"الدالي": الجيزة مستعدة لعودة المدارس
03:07 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
كتبت- ندى الخولي:
قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المحافظة انهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم انتهت من أعمال الصيانة بكافة المدارس لاستقبال الطلبه أول أيام الدراسة، المقرر يوم 23 سبتمبر الجاري.
وأكد الدالي، في تصريحات على هامش افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية، أن أجهزة الأحياء والمراكز والمدن حرصت على رفع أية مخلفات أو قمامة بمحيط المدارس وتهيئة الشوارع المؤدية لها بصورة جيدة.
وأضاف الدالي: "هناك متابعة مستمرة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات قد تظهر".
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