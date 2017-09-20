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طارق شوقي: إنشاء21 مدرسة فنية بنظام التعليم المزدوج بالتعاون مع ألمانيا

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طارق شوقي: إنشاء21 مدرسة فنية بنظام التعليم المزدوج بالتعاون مع ألمانيا طارق شوقي: إنشاء21 مدرسة فنية بنظام التعليم المزدوج بالتعاون مع ألمانيا

مصراوي Masrawy

طارق شوقي: إنشاء21 مدرسة فنية بنظام التعليم المزدوج بالتعاون مع ألمانيا

03:00 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

طارق شوقي: إنشاء21 مدرسة فنية بنظام التعليم المزدوج بالتعاون مع ألمانيا

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت: ياسمين محمد:

افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فعاليات "المؤتمر الوطني للتعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني"، بحضور: يوليوس جورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في ، الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعدد من المعنيين بالتعليم الفني.

وأعرب شوقي عن سعادته للمشاركة فى هذا المؤتمر، مؤكدًا على أنه يعزز شراكاتنا وجهودنا التعاونية، ويعتمد على عوامل رئيسية لتحسين النظام التعليمى فى مصر بما يتناسب مع احتياجات البيئة المصرية، مشيرًا إلى تاريخ التعاون بين ألمانيا ومصر في التعليم والتدريب التقني والمهني والذى بدأ في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي؛ من خلال المدرسة الثانوية الفنية (جلال فهمي)، موضحا أنه لدينا 30 ألف طالب فى المعاهد العليا الصناعية ومنها المعهد الصناعى بالمطرية بالقاهرة، و بقويسنا المنوفية.

وأشار شوقي إلى مبادرة "التعليم المزدوج" والتي عرفت بإدخال النظام الألماني المزدوج في التعليم والتدريب التقني والمهني في أوائل القرن الماضي، مشيرًا إلى أن عدد طلاب هذه المدارس يصل إلى 35 ألف طالب.

وأكد شوقي على أن التعاون الحالي يتمثل في "برنامج GIZ"، وهو نظام مزدوج جديد لتعزيز العمالة والتدريب على مهارات القرن الحادي والعشرين، وبرنامج (EPP) للتدريب على التوجيه المهنى وريادة الأعمال، وبرنامج (GIZ II) نظام مزدوج جديد والذى يعتمد على إنشاء 21 مدرسة جديدة في 7 مدن، وإنشاء وحدات انتقالية من المدرسة إلى العمل.

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