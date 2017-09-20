رئيس الأركان يشهد مشروع الرماية بالذخيرة الحية للنجم الساطع 2017

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شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مشروع الرماية بالذخيرة الحية ضمن فعاليات أنشطة التدريب المشترك المصري / الأمريكي (النجم الساطع 2017)، الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية والتي شملت مشروع رماية بالذخيرة الحية بمشاركة العناصر الميكانيكية والمدرعة والوحدات الخاصة من الجانبين.

واستمع الفريق محمود حجازى من اللواء أ.ح عادل عشماوي إلى شرح للفكرة التكتيكية والتعبوية للتدريب والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض المشروع الذي تضمن عملية الإبرار البحري لعناصر المشاه الميكانيكي المحملة على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر لتأمين شاطىء قرية ضد التهديدات الإرهابية، كما شاركت المقاتلات متعددة المهام فى تنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد مراكز المقاومة للعدو كذلك الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات فى تدمير كافة الأهداف المخططة، كما تم دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة للجانبين المصرى والأمريكى لتطوير الهجوم بمعاونة المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع حالات الاستعداد القتالى واحتلال منطقة الانتظار الأمامية وتأمينها والتحضير والتنظيم للمعركة الهجومية أعقبها عملية دفع المفارز والقضاء على العناصر الإرهابية المتمركزة داخل قرية حدودية، وشملت المرحلة النهائية أعمال تطوير الهجوم واستكمال تدمير الاحتياطات المعادية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والقوات الخاصة حيث ظهر خلال المرحلة مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل المشترك بين القوات المصرية والأمريكية فى تعاون كامل لتحقيق الأهداف المشتركة فى الوقت والمكان المحددين .

وأشاد الفريق محمود حجازى بقدرة وكفاءة العناصر المشاركة فى المشروع من الجانين، مؤكدا أن التدريبات المشتركة تساهم فى نقل وتبادل الخبرات بين المشاركين والاستفادة المتبادلة للطرفين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وأكد أن عودة تدريبات النجم الساطع بهذا المستوى المتميز بعد فترة توقف تعطي مؤشرا قوياً على عمق علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة وخاصة في المجال العسكري .

وأوضح أن التدريب سيخضع لعملية تحليل شاملة من الجانبين للخروج بالدروس المستفادة والتوصيات وأننا نملك الإرادة والعزيمة والإمكانيات لاستئصال جذور الإرهاب الذي يهدد المنطقة وشعوب العالم وأن التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة

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والتي يجري تنفيذها حاليا في توقيت متزامن تعطي رسالة طمأنة للشعب المصري بأن قواته المسلحة قادرة على حمايته والحفاظ على مقدراته .

من جانبه، أشاد اللواء ميكرنيك نائب قائد القوات البرية المركزية الأمريكية بقدرة وكفاءة القوات المسلحة المصرية على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها خلال مراحل التدريب، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد أمن الشعوب،وأعرب عن تمنياته أن يشمل تدريب "النجم الساطع" فى الأعوام القادمة المزيد من المشاركة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة .

كانت المراحل السابقة للمشروع قد تضمنت قيام عناصر من قوات المظلات بأعمال القفز الحر لتنفيذ مهام الإبرار الجوى خلف خطوط العدو، كما شاركت المقاتلات متعددة المهام فى أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وتأمين عملية الإسقاط الجوى لعناصر المظلات للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وعزل العناصر الإرهابية ودفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع وتأمين طرق وخطوط الاقتحام وتنفيذ عملية إبرار جوى لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة فى استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية ودفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكى مدعومة بتشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لتنفيذ عملية الاقتحام بمعاونة عناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على كافة العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين .

جدير بالذكر أن عناصر القوات الخاصة المنفذة قد أتمت التدريب على أعمال القتال فى المدن وإخلاء الجرحى والمصابين مع القوات الخاصة الأمريكية خلال الفترات الأولى من تدريب "النجم الساطع 2017" .

حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية وممثلو 15 دولة شقيقة وصديقة مشاركة فى تدريب النجم الساطع بصفة مراقب وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .