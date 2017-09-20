بعد طلبهم التصريح بوقفة سلمية.. حبس موظفوا الضرائب بتهمة التظاهر

التحرير

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قال المحامي صموئيل ثروت إن النيابة الكلية بطنطا قررت إخلاء سبيل طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية بكفالة 1000 جنيه وذلك بعد التحقيق معه في اتهامات بالتظاهر والتحريض على التظاهر.

لكن النيابة قررت استئناف القرار، وأصدرت المحكمة قرارًا باستمرار حبس كعيب 15 يومًا على ذمة التحقيقات على أن يتم النظر في تجديد حبسه هو و7 آخرين من زملائه بجلسة 2 أكتوبر المقبل.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية فإن كعيب متهم بمحضر مُحرَّر ضمن زملائه الذين تم القبض عليهم فجر السبت الماضي، والذين كان قد بدأ البحث عنهم وأُلقِيَ القبض عليه من أمام مستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية بسبب رئاسته لنقابة الضرائب العقارية، والبحث عن أماكن احتجاز زملائه بعد القبض عليهم.

وأشار ثروت في تصريحات للتحرير إلى أن المحضر الذي تم تحريره ضد كعيب لم يكن منفردًا، وأن هناك 7 متهمين آخرين يتضمنون 5 من موظفي الضرائب العقارية و 2 من موظفي الكهرباء، ومهم محبوسين على ذمة القضية وتم تجديد حبسهم أمس الثلاثاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أوضح أن مكان احتجاز كعيب سيكون بمركز شرطة طنطا وسيتم السماح بدخول أدويته الخاصة بمرض القلب.



ومن جانبه أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق ومستشار نقابة الضرائب العقارية على أن ما حدث لكعيب وزملائه ضمن هجمة على النقابات المستقلة رغم التزامها بالقانون الذي تطالب الدولة العمال بتطبيقه عند اللجوء للاحتجاج أو لأي فئة تود التظاهر بشكل قانوني.

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وأوضح عيطة في تصريحات خاصة للتحرير أن حالة كعيب الصحية كانت لا تستدعي أن يتم احتجازه من الأساس في أي مكان مغلق بسبب ظروفه الصحية ومعاناته من ذبحة صدرية بعد إجرائه عملية دعامات بالقلب، منوهًا إلى أن ما حدث من كعيب وزملائه كان سيصعد من غضب العمال والموظفين بالضرائب ولن يرهبهم.



وكان طارق كعيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية قال في تصريحات لـ«التحرير» إن قوات الأمن داهمت منزله فجر السبت لكنهم لم يجدوه، وبعدها فوجئ بالقبض على 3 من زملائه بمحافظات المنوفية والغربية وأسيوط، وذلك دون أسباب واضحة.

وأوضح كعيب في حديثه السابق لـ"التحرير" أن هناك حملة أتت على عدد من النقابيين بسبب عزم النقابة العامة للعاملين بالضرائب التقدم بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بعد استخراج تصريح لها وفقًا لقانون التظاهر، إلا أنهم لم يكملوا إجراءاتهم وتم القبض عليهم بسبب ذلك، حسب قوله.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية بينهم اثنين من العاملين بالكهرباء فجر 16 سبتمبر الجاري - السبت الماضي-، كما ألقت القبض على طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية الإثنين الماضي من أمام مستشفى كفر شكر أثناء توجهه لتلقي العلاج، وذلك على خلفية مطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح من الداخلية، والتي على إثرها تم القبض على عدد ممن تقدموا بطلب لقسم الشرطة لاستخراج التصريح.