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تعرف على حقيقة خطر استخدام صبغات الشعر أثناء فترة الحمل

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مصراوي Masrawy

تعرف على حقيقة خطر استخدام صبغات الشعر أثناء فترة الحمل

02:57 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تعرف على حقيقة خطر استخدام صبغات الشعر أثناء فترة الحمل

تعرف على حقيقة خطر استخدام صبغات الشعر أثناء فترة

كتب- أحمد عصام روّاي:

تعتبر فترة الحمل من الفترات الحرجة التي تمر بها كل إمرأة، ويكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية والجسدية والنفسية، تلك التغيرات التي تنعكس على نمط حياتها، وما تأكله، وكيفية العناية بجمالها، وكيفية التعامل مع ما يتعرض لصحتها من وعكات وأمراض.

فتهتم المرأة بكل جوانب حياتها بسبب المسئولية الكبيرة التي تحملها، فكل ما تقوم به يؤثر بشكل مباشر على الجنين.

ومن أهم ما تهتم به كل إمرأة هو جمالها، فتحب الكثير من النساء تغيير لون شعرها بين الحين والآخر، ولكن يخشى الحوامل منهن من مخاطر ما تحتويه من مواد كيميائية على الجنين.

فهل تشكل الصبغة خطرًا على الجنين؟

يؤكد موقع "Mayo Clinic" على أنه لا تمثل صبغات الشعر خطرًا مباشرًا على صحة الجنين.

فكل المستحضرات السطحية التي توضع على الجلد أو على فروة الرأس، لا يتم امتصاص ما بها من مواد كيميائية إلا بنسبة ضئيلة للغاية.

ولا تمثل تلك النسبة خطرًا على الجنين، إلا إذا كان الجلد حساسًا أو ملتهبًا، مما سيزيد نسبة المواد الممتصة، وقد يضر في بعض الأحيان بالجنين، فيجب عليك تجنب الصبغة في تلك الفترات.

ويمكنك الاعتماد على الأنواع ذات الجودة العالية من الصبغات أثناء فترة الحمل، مع اتباع الخطوات المذكورة على العبوة أثناء الاستخدام.

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