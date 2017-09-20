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لهذا السبب قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شاب "كافيه مصر الجديدة"

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مصراوي Masrawy

لهذا السبب قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شاب "كافيه الجديدة"

02:35 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتب- صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بمُعاقبة المُتهم عمرو مصطفى وشهرته "فزاع"، المتهم بقتل المجني عليه "محمود بيومي"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية مقهى كيف"، بالسجن المشدد سبعة سنوات، مع مصادرة السلاح و الزمته المصاريف.

وأكدت المحكمة، أن النيابة العامة أقرت بأن الواقعة قتل عمد، ولكن لم يستظهر وجود نية للقتل العمد لدى المتهم، وبما أن المحكمة هي السلطة القانونية في تكيف، وصف الدعوى فقد انتهت المحكمة أن الواقعة تعد ضرب أفضى إلى موت، بما نص عليه قانون العقوبات.

كانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت، بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.

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