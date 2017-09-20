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غدا.. مكتبة الإسكندرية تناقش فرص العمل المتاحة لخريجي الهندسة الميكانيكية

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مصراوي Masrawy

غدا.. مكتبة الإسكندرية تناقش فرص العمل المتاحة لخريجي الهندسة الميكانيكية

02:51 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

غدا.. مكتبة الإسكندرية تناقش فرص العمل المتاحة لخريجي الهندسة الميكانيكية

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الفرع الطلابي بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية التابع للجمعية الأمريكية للهندسة الميكانيكية، مؤتمرا لطلبة الهندسة الميكانيكية وحديثي التخرج بعنوان "الهندسة الميكانيكية: خرائط الطريق"، غدا الخميس، لبحث فرص العمل المتاحة لهم داخل وخارج .

ومن المقرر أن يلقي عدد من المهندسين والأساتذة العاملين بمجالات الهندسة الميكانيكية خلال هذه الفعالية الضوء على المسارات المهنية الممكنة للطلبة بعد حصولهم على درجة البكالوريوس، ومناقشة المجالات المتاحة لهم داخل مصر وخارجها من واقع خبراتهم العملية، وتوضيح كيفية الحصول على التدريبات اللازمة في مجالات تخصصهم.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، إن الفعالية يصاحبها عرضا لأهم الكتب المتاحة بالمكتبة في المستوى الأول B1، وذلك تحقيقًا لأقصى استفادة من موارد المكتبة حول الموضوع الذي تم اختياره.

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