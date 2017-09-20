ضبط 38 منشأة مخالفة لاشتراطات السلامة المهنية بالعاشر (صور)

الشرقية – فاطمة الديب

شنت إدارة الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد احمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان، التابعة لوزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المنشآت للوقوف على اشتراطات أمن الحرائق بها.

وتمكنت الحملة من ضبط 38 منشأة بالمنطقة الصناعية C1، والمنطقة الصناعية الثانية A2؛ لمخالفتها اشتراطات الوقاية من الحرائق، وكذا تبين إدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون رقم 148 لسنة 1959.