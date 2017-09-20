وزير الطيران: نقل 70 ألف حاج هذا العام دون إلغاء أي رحلات

كتب - محمد غايات:

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران نقلت هذا العام في موسم الحج نحو 70 ألف حاج عبر 340 رحلة، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى نجاح موسم الحج للشركة، وقدرة الشركة المصرية على التشغيل بنجاح.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن موسم الحج الذي ينتهي يوم 26 سبتمبر الجاري شهد نقل 24190 حاج قرعة، و12283 حاج تضامن، و9052 حاج وزارة السياحة، و3720 للأفراد، و11741 ترانزيت، و2926 إلى فلسطين، و5000 حاج افريقيا ترانزيت، مشيرا إلى أن الشركة قامت ب185 رحلة إلى جدة، و114 رحلة إلى المدينة.

وأوضح أن ما تم في موسم الحج يؤكد قدرة مصر للطيران على التشغيل الإضافي، ونجاح موسم تشغيل الحج هذا العام فوق التشغيل العادي، مشددا على أنه لم يتم إلغاء أية رحلة من رحلات مصر للطيران على خطوط التشغيل العادي، ولفت إلى وجود خطة حاليا لإحلال وتجديد 38 طائرة لرفع قدرة الشركة على التشغيل إلى جميع دول العالم.