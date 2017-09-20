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اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان سماع الدولي للإنشاد

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مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان سماع الدولي للإنشاد

02:33 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان سماع الدولي للإنشاد

مهرجان سماع الدولي

كتبت-نسمة فرج:

يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين في الثامنة والنصف مساءً.

يُشارك في المهرجان أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية وهي: السودان- الهند- اليونان- الصين- نيجيريا- فلسطين- المغرب- الجزائر- سوريا- الكونغوبرازافيل- تونس- الأردن- باكستان- تتارستان- جورجيا- أندونسيا- البوسنة- بنجلاديش- رومانيا- جزر القمر – سيراليو-، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

كما تشارك دولة فلسطين ضيف شرف المهرجان. ولأول مرة يشارك 4 مؤذنين من المسجد الأقصى.

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