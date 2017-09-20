محافظ بورسعيد: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بالمدينة

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن حجم الاسثمارات والمشروعات القومية على أرض المحافظة حاليا تبلغ تريليون جنيه، وتشمل المشروعات التي تتم في شرق وغرب وجنوب بورسعيد، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتطلب أسلوب معين وثقافة جديدة للتعامل مع الكيانات الاقتصادية الجديدة، ومنها خطوط ملاحية وشركات عالمية عملاقة.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها محافظة بورسعيد بعنوان: "الفساد.. الوقاية والمواجهة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية"،

وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والمستشار حازم بيومي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وأكد المحافظ في كلمته، أن بورسعيد تختلف عن جميع محافظات مصر في حجم المشروعات العملاقة التي تقوم على أرضها، ما يتطلب تأهيل العاملين في الهيئات والجهات الحكومية للتعامل مع هذا التغير الاقتصادي، تزامنا مع التحول التكنولوجي الذي تشهده المحافظة حاليا في عملها اليومي.