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السيسي يلتقي ترامب اليوم لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

يلتقي اليوم لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

02:28 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السيسي يلتقي ترامب اليوم لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

نيويورك - (أ ش أ):

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في نيويورك، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء بحث دعم العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وألقى الرئيس السيسي أمس، بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة - (نص كامل )

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