السيسي يلتقي ترامب اليوم لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط
نيويورك - (أ ش أ):
يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في نيويورك، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء بحث دعم العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وألقى الرئيس السيسي أمس، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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