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محافظ سوهاج: المرأة الصعيدية تواجه 4 تحديات رئيسية

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محافظ سوهاج: المرأة الصعيدية تواجه 4 تحديات رئيسية محافظ سوهاج: المرأة الصعيدية تواجه 4 تحديات رئيسية

التحرير

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أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بالدور الإيجابي والفعال للمجلس القومى للمرأة بسوهاج، ومشاركته في معالجة العديد من القضايا المجتمعية المهمة التي تحتاج إلى تغيير المفاهيم والثقافات، ويأتي على رأسها قضايا الثأر والفتنة الطائفية، مؤكدًا أن المرأة في صعيد قادرة على حمل شعلة الحضارة والتنوير.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "المرأة صانعة السلام"، والذي نظمه فرع المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، بنادي التجديف لضباط الشرطة تحت شعار "معًا ضد التطرف والإرهاب"، بمشاركة اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، والعقيد وليد حسنين المستشار العسكري للمحافظة، والنائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، والدكتورة سحر وهبي مقرر المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وعدد من أعضاء المجلس وأساتذة الجامعة ورجال الدين الإسلامى والمسيحي.

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وأكد المحافظ، خلال المؤتمر، على أهمية دور المرأة في خلق أجيال واعية ومستنيرة من خلال تربية الأبناء على مفاهيم المحبة والتسامح والتعايش مع الآخر فى سلام، مشيرًا إلى أن المرأة في صعيد مصر تواجه 4 تحديات رئيسية على رأسها الثأر والفتنة الطائفية، بالإضافة إلى قضايا تنظيم الأسرة والأمية.

وأوضح المحافظ أن المجلس القومي للمرأة استجاب لقضايا الثأر والفتنة الطائفية، من خلال عقد عدد من اللقاءات والندوات، لمناقشة تلك القضايا التي تعتبر ذات موروث ثقافي، وأختتم قائلا: "نتطلع دائمًا لإشراك المرأة في العديد من المؤتمرات حيث إنها شريك أساسي في المجتمع".

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