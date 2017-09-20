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طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار بشأن «صندوق الثروة السيادي»

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طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار بشأن «صندوق الثروة السيادي» طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار بشأن «صندوق الثروة السيادي»

التحرير

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وجهت النائبة فراج، عضوة مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفقاً لحكم المادة (134) من الدستور، بشأن إعلان الوزيرة سحر نصر، وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق الثروة السيادي بتاريخ 11/ 6/ 2015 وحتى الآن لم يتم إنشاؤه.

وأشارت اليوم، الأربعاء، إلى أن أعلنت أن الصندوق يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأضافت فراج، أنه من أهداف الصندوق المعلن عنها توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة من خلال النمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة، بدلا من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة.

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ولفتت إلى أن الصندوق يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي للدولة.

وأوضحت النائبة، أن هذا الصندوق حتى الآن لم يتم إنشاؤه، وتساءلت: ما آليات إنشاء هذا الصندوق التي نفذتها الحكومة حتى الآن؟

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التحرير

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