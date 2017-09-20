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بالصور.. طلاب من جامعة جنوب الوادي يزورون مرضى السرطان بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب من جامعة جنوب الوادي يزورون مرضى السرطان بالأقصر

02:24 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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الأقصر – محمد محروس:

زار وفد من طلاب كليتي الطب والفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، بهدف إدخال البهجة في القلوب ورسم الضحكة على وجوه مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وساعد الطلاب في تهيئة الأجواء النفسية للمرضى الذين يتلقون جرعات العلاج الكيماوي عبر وصلات من المزاح والاسكتشات الفنية المضحة التي أسعدت المرضى وذويهم بصورة كبيرة.

ووزع شباب كليتي الطب والفنون الجميلة باقات من الزهور والحلوى والفاكه والعصائر والمصاحف على المسلمين والإنجيل للمواطنين الأقباط، خلال تلقيهم جرعات العلاج اليومية بمقر المستشفى.

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