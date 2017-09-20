احتفالية بيوم السلام العالمي قرب نقوش أول معاهدة سلام في التاريخ بالأقصر

(د ب أ)

احتفلت مئات من النساء في مدينة الأقصر التاريخية، اليوم الأربعاء، بيوم السلام العالمي قرب موقع لوحة منقوشة على جدران معبد الكرنك الفرعوني، وتروى تفاصيل وبنود أول معاهدة سلام جرى توقيعها في التاريخ.

وأقيم الاحتفال بيوم السلام العالمي اليوم تحت شعار "معا للسلام: كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع".

وقال الأثري المصري، الدكتور محمد يحيى عويضة، اليوم، إن اللوحة التي نقشت في عهد الملك رمسيس الثاني، قبيل أكثر من 3 آلاف عام، تروي تفاصيل معاهدة قادش، التي جرت بين الملك رمسيس الثاني وحكام الحوثيين، وكانت أول معاهدة سلام رسمية بين دولتين في التاريخ.

وأشار إلى أن تلك المعاهدة تأتي تجسيدا للمبادئ الإنسانية، التي عرفتها مصر الفرعونية، والتي كان في مقدمتها إيمان المصري القديم بمبادئ السلام، منذ فجر التاريخ، وأن الجيش في مصر القديمة، كان من أقوى جيوش الممالك القديمة، إلا أن ذلك الجيش لم يستخدم في الاعتداء على أحد، ولم تتحرك فرقه وعرباته الحربية، إلا بهدف الدفاع عن أرض الوطن.

وشدد عويضة على أن مصر القديمة عرفت مبادئ السلام، وحقوق الإنسان، واحترام الآخر قبيل آلاف السنين.

وقالت الأثرية المصرية، الدكتورة منى فتحي، إن لوحة معاهدة قادش للسلام، تحظى بإقبال كبير، من قبل زوار معبد الكرنك، من سياح العالم، في كل يوم، وتعد أثرا تاريخيا مهما، بين ما يضمه معبد الكرنك من معالم فرعونية.

فيما قالت الدكتورة سعاد سعد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، إن مشاركة مئات من النساء، في احتفالية المجلس القومي للمرأة، بيوم السلام العالمي، قرب موقع أول معاهدة سلام جرت في التاريخ، يؤكد دور النساء في تحقيق السلام، داخل المجتمعات، وبين البلدان والشعوب.

وأشارت إلى أن احتفال اليوم هدفه وضع رؤية لتفعيل دور المرأة في تحقيق مبادئ السلام، بجانب إحياء الدور الحضاري والتاريخي، لمدينة الأقصر، التي تضم بين جنباتها أعظم المعابد والمقابر الفرعونية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد حددت يوم 21 من شهر سبتمبر من كل عام ، ليكون يومًا مكرّسا لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.