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حلاق ينتحل صفة قاضي للنصب على خليجية

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مصراوي Masrawy

حلاق ينتحل صفة قاضي للنصب على خليجية

02:21 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

حلاق ينتحل صفة قاضي للنصب على خليجية

المضبوطات

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، "حلاق" ومندوب مبيعات انتحلا صفة قاضي وأستاذ جامعي، وأوهما سيدة خليجية وزوجها بقدرتهما على إنهاء إجراءات تراخيص شركة مقابل مبلغ مالي.

البداية أثناء تواجد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، والمعين تأمين هيئة الاستثمار الكائنة طريق صلاح سالم، اشتبهوا في أحد الأشخاص ادعى أنه مستشار بالاطلاع على تحقيق شخصيته تبين أنه يدعى "ياسر.ع"، 46 سنة، صاحب محل كوفير رجالي "حلاق"، وبحوزته "كارنيه مستشار تحكيم دولي باسمه صادر من الهيئة الدولية للتحكيم، وكارنيه صادر من هيئة المستشارين" النقابة العامة" باسمه، وكارنيه الحزب الوطني الديمقراطي باسمة، وهاتف محمول يحوي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم المستشار "ياسر.ا".

وضُبط بصحبته "أحمد.م"43 سنة، مندوب مبيعات بشركة فودافون للاتصالات، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضية "شيك" والمقضي فيها بالحبس سنة غيابي، وبحوزته شنطة بداخلها مبلغ 180 ألف جنيه.

وأثناء فحص سالفي الذكر حضر كل من "بدرية.غ"، تحمل إحدى الجنسيات العربية، وزوجها "محمد.م"، 33 سنة، مدير وشريك شركة مقاولات، وقررا بأنهما تعرفا على سالفي الذكر منذ حوالي ثلاثة أشهر، حيث ادعى الأول أنه مستشار بهيئة قضايا الدولة، وأن الثاني دكتور بالجامعة؛ واتفقوا فيما بينهما على إنشاء شركة "باسم" فيبر إلكترونيك " لمواد البناء مشاركة مع الثاني، وأوهمهما الأول بقدرته على التوسط لإنهاء الإجراءات، وأنهما حضرا لمقابلتهما وقاما بتسليمهما المبلغ المالي المضبوط بحوزة الثاني بقصد إنهاء إجراءات إنشاء الشركة واتهامهما بالنصب عليهما.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر الثاني بالحكم الصادر ضده.

جاري تحرير محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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