تركيا تدرس فرض عقوبات على كردستان العراق بسبب الاستفتاء

اسطنبول - (د ب أ):

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات على إقليم كردستان العراق بسبب إصراره على إجراء استفتاء بشأن الاستقلال عن العراق.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء، فقد جدد أردوغان تمسك بلاده برفض استفتاء استقلال الإقليم، والمزمع الاثنين القادم.

وردا على سؤال حول ما إذا كان اجتماع مجلس الأمن القومي المقرر بعد غد الجمعة سيتضمن فرض عقوبات على الإقليم، قال :"من المعلوم أن به (المجلس) ممثلون عن الحكومة وقواتنا المسلحة، وسيطرحون أفكارهم خلال الاجتماع بخصوص هذا الأمر".

وأكد أن بلاده لم تترك الإقليم بمفرده في السابق، ومن ثم فإنها ترى أن إجراء الاستفتاء ينم عن "عدم اكتراث بالجمهورية التركية التي قدمت لهم (إدارة الإقليم) كافة أشكال الدعم".

ووصف المتحدث باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ إصرار رئيس كردستان مسعود بارزاني بأنه "لعب بالنار".

ودعا بوزداغ، بارزاني إلى العدول عن قرار إجراء الاستفتاء، وقال :"قرار الإقليم الكردي بشأن الاستفتاء على الانفصال طريق خطر وخاطئ، وبارزاني يلعب بالنار، وعليه العدول عن الاستفتاء والاحتكام للعقل السليم".

واعتبر بوزداغ الاستفتاء بمثابة قنبلة موجهة إلى أمن واستقرار ورخاء منطقة الشرق الأوسط.