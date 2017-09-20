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رئيس الوزراء العراقي يتفقد استعدادات عملية تحرير الحويجة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي يتفقد استعدادات عملية تحرير الحويجة

02:18 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء العراقي يتفقد استعدادات عملية تحرير الحويجة

بغداد – (د ب أ):

وصل حيدر العبادي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الاربعاء الى قضاء مخمور التابع لمدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في العراقية أن الزيارة تهدف إلى "الإشراف والاطلاع على تحشيد القوات والخطط لتطهير مناطق شرق دجلة و غرب كركوك والحويجة".

وكان حيدر المحمداوي، المتحدث الإعلامي لفصيل (33) في الحشد الشعبي قال أول أمس الاثنين إن "الحويجة محاطة من جانبها الغربي والجنوب الغربي والجنوبي من عدة خطوط صد طبيعية، وهي سلسلة جبال حمرين وجبال مكحول والزاب، فضلا عن مناطق تعتبر مسرح عمليات ملتهبة، وهي /الفتحة ، الزوية ، شارع النمل ، شارع الصناعة ، الخانوكه ، الشرقاط ، بالاضافة الى قرى اخرى خلف الجبل."

وذكر أن "عناصر داعش متواجدون بشكل مستمر في هذه المناطق ويتخذون منها مقرات للهجوم على قطاعات الحشد الشعبي، وغالبا ما يكون مسرح العمليات في هذه المنطقة بعدة محاور وجبال مكحول هي الأبرز في سلسلة الأحداث".

كان مصدر عسكري عراقي، قد أفاد بأن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي أوعز بزج قوات الحشد الشعبي رسمياً في معارك تحرير مناطق غرب العراق من تنظيم داعش .

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