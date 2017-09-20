السيسي يشارك اليوم في قمة عمليات حفظ السلام واجتماع حول ليبيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قمة مجلس الأمن الدولي حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم.

وسيلقي الرئيس السيسي بيان مصر أمام قمة مجلس الأمن الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد كونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت في 37 بعثة أممية بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

شاهد أيضا

ويتضمن "البيان" موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، في مسعى للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام.

كما يشارك الرئيس السيسي في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا الذي تنظمه الأمم المتحدة سعيًا لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك، وسيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء العالم.