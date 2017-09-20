الإهمال يضرب المدينة الجامعية بالإسكندرية قبل بدء الدراسة (صور)

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انتاب طلاب المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، حالة من الغضب الشديد، إزاء ما رصدوه من سوء لمستوى الخدمات التي يتلقونها داخل المدن، وقام بعض الطلاب بنشر صور تكشف الإهمال وعدم الاستعداد الحقيقى أو إتمام الصيانة اللازمة للمباني والغرف، بعدد من المدن البالغ عددها خمس مدن في " سموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبي"، بواقع 3 مدن للشباب ومدينتين للفتيات، رغم إعلان مسؤولى الجامعة الاستعداد لاستقبال الطلاب والعام الدراسي الجديد.

وقالت الطالبة شيماء أيوب بكلية الآداب، إن مباني المدن الجامعية بدت سيئة والغرف حالتها متردية، وأنه من الملاحظ أن مستوى الفرش والأساس سيء للغاية، وأن الخشب يبدو قديما ومتهالكا.

وقال الطالب حاتم حسن، طالب بكلية الهندسة، إن الجامعة أعلنت رفع الرسوم بنسبة 110%، إلا أن الخدمات التي نحصل عليها وشاهدناها بعيننا منذ اليوم الأول تكشف عدم استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب، وأن عملية الصيانة التي تحدث عنها مسؤولوها مجرد تصريحات إعلامية.

فيما قالت الطالبة ميرام محمد طالبة بكلية التربية "فوجئنا برفع الأسعار بنسبة مبالغ فيها وعند اعتراضنا أشاروا إلى رفع مستوى الخدمات والصيانة وطلاء الغرف وفرش أثاث جديد، لكن مع بدء العام الدراسي واستلام الغرف فوجئنا بحالة متردية جداً من مستوى الخدمات".

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من جانبه، قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة قامت بأعمال الصيانة الشاملة بمبنيين بالمدينة الجامعة بسموحة وأنها قد بدأت بالفعل وتم إعداد مبنى بالمدينة الجامعية بمرغم لاستقبال الطلاب الجدد.

بينما صرح هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، بأن هناك خطة شاملة لصيانة وإحلال مباني المدن الجامعية، وأكد على وجود متابعة مستمرة للمدن الجامعية لمراجعة أعمال الصيانة وتوفير جميع الخدمات اللازمة للطلاب، وأوضح أنه تم تسكين الطلاب القدامى يوم السبت الماضي والطلاب الجدد سيتم تسكينهم يوم 1/10/2017.

وتستوعب المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية ما يقرب من 7000 طالب وطالبة، موزعين على المدن الجامعية بسموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبي، بالإضافة إلى المدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطري، التي تزيد طاقتها الاستيعابيـة عن 500 طالب وطالبة.