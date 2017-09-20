متحف الفن الإسلامي يتسلم قطعًا أثرية مضبوطة بمطار القاهرة

كتبت-نسمة فرج:

تسلم متحف الفن الإسلامي عدداً من القطع الأثرية التي نجحت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريبها خارج البلاد الأسبوع الماضي إلى تركيا.

وأوضح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والموانئ المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه فور ضبط هذه القطع قبل محاولة تهريبها عبر مطار القاهرة الدولي، تمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.

وأضاف "الراوي" أن اللجنة الأثرية أوصت بإنهاء كافة الإجراءات القانونية حتى يمكن لوزارة الآثار استلام المضبوطات وإجراء أعمال الصيانة والترميم العاجلة لها.