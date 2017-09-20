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البدري ضيف: الرئيس حريص على وحدة الدول العربية من التقسيم والتفتيت

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البدري ضيف: الرئيس حريص على وحدة الدول العربية من التقسيم والتفتيت البدري ضيف: الرئيس حريص على وحدة الدول العربية من التقسيم والتفتيت

التحرير

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قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وضع رؤية واضحة حول الأزمات والمشكلات التي تواجه الدول العربية، وهي «سوريا وليبيا والعراق واليمن».

وأثنى في بيان، اليوم الأربعاء، على مطالبة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي، الإسراع في إنقاذ شعوب هذه الدول من ويلات الحروب والنزاعات الداخلية التي تواجه تلك الدول، موضحًا أن «الرئيس حريص على وحدة جميع الدول العربية من التقسيم والتفتيت».

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وأشار النائب إلى أن كلمة الرئيس لخصها في خمسة مبادئ وأطر أساسية، أبرزها احترام سيادة الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها وجيوشها ووحدة أراضيها في كل أنحاء العالم بدلا من محاولات تفتيتها وشرذمتها.

وولفت إلى أن الرئيس أكد أن الحل السياسي للأزمة السورية هو المخرج الوحيد منها وفقا لإرادة الشعب السوري ذاته، وأن التوافق في ليبيا على الأسس والاعتبارات الأممية والمسمى بـ(اتفاق الصخيرات) هو الحل لتوحد الرؤى والحفاظ على سلامة الأرض الليبية.

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التحرير

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