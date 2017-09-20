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«دعم مصر»: كلمة السيسى أمام الأمم المتحدة وثيقة لحل مشكلات المجتمع الدولي

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«دعم مصر»: كلمة السيسى أمام الأمم المتحدة وثيقة لحل مشكلات المجتمع الدولي «دعم مصر»: كلمة السيسى أمام الأمم المتحدة وثيقة لحل مشكلات المجتمع الدولي

التحرير

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اعتبر ائتلاف دعم ، برئاسة المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماعات الأمم المتحدة، وثيقة شاملة لمواجهة الأزمات والمشكلات التى تواجه عددا من دول العالم خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة ظاهرة الإرهاب أيضا.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب، إن المجتمع الدولى مطالب بأن يعمل وبسرعة على تنفيذ رؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بصورة شاملة.

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وأكد ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولى برؤية الرئيس السيسى بشأن الأوضاع فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، مشيدًا بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى عن القضية الفلسطينية ورسائله للعالم والفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى فى هذا الملف سوف يكفل إحياء مسيرة السلام.

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