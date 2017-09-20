«3 أهداف من 80 تسديدة».. العقم الهجومي يُصيب ليفربول

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ودع ليفربول أمس الثلاثاء، كأس الرابطة الإنجليزية بالخسارة أمام ليستر سيتي بثنائية نظيفة، ليفشل الريدز في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن إنهاء الهجمات كلف ليفربول الكثير خلال تلك المباريات، حيث سجل لاعبو الريدز 3 أهداف فقط من 80 تصويبة بالكامل في المباريات الثلاث الماضية.

ولا يزال يورجين كلوب، يبحث عن لقبه الأول مع ليفربول، لذا أعرب المدرب الألماني عن إحباطه الشديد من فشل لاعبيه في ترجمة الفرصة التي تحصلوا عليها إلى أهداف.

وأتيحت العديد من الفرص أمام أليكس تشامبرلين وفيليب كوتينيو وأندرو روبرتسون للتسجيل في شوط المباراة الأولى وقتل المباراة مبكرًا، إلا أن إهدار الفرص كان سمة اللاعبين البارزة خلال تلك المواجهة.

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وفي مباراة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، سدد لاعبو ليفربول 24 تسديدة على مرمى إشبيلية لم يسجل منها سوى هدفين وانتهت المباراة بالتعادل.

وفي مباراة الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي، سدد اللاعبيون 35 تسديدة على مرمى بيرنلي، ولم يتم ترجمة سوى تسديدة واحدة منها إلى هدف وانتهت المباراة بالتعادل.

وأخيرًا سدد ليفربول في مباراة الأمس 21 تسديدة على مرمى ليستر سيتي وفشلوا في ترجمة أي كرة منها إلى هدف.