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تغيير لائحة المكافآت بباريس سان جيرمان لحث نيمار وكافاني على التعاون

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تغيير لائحة المكافآت بباريس سان جيرمان لحث نيمار وكافاني على التعاون تغيير لائحة المكافآت بباريس سان جيرمان لحث نيمار وكافاني على التعاون

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى اتجاه نادي باريس سان جيرمان، لتغيير لائحة المكافآت الخاصة بتسجيل الأهداف بعد الخلف الذي نشب في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي بين نيمار وكافاني.

وخلال المباراة الماضية التي جمعت باريس سان جيرمان بليون عل ملعب حديقة الأمراء، تحصل الفريق العاصمي على ركلة جزاء أثارت جدلًا كبيرًا بعدما أصر كل من كافاني ونيمار على تنفيذها بنفسه قبل أن يسددها كافاني في نهاية المطاف ويهدرها.

وتسبب تلك الواقعة في نشوب مشاجرة بين الثنائي في غرف خلع الملابس وعدم متابعة نيمار لكافني على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وتأتي تلك الوقاعة بسبب لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الفرنسي والتي تمنح اللاعب مكافأت إضافية في حال توج بلقب هداف الدوري الفرنسي.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان سيضيف صناعة الأهداف في بند واحد في المكافآت على أمل أن يحفز هذا الأمر كل من كافاني ونيمار على التعاون مع بعضهما البعض.

وعلى جانب آخر تسببت تلك الواقعة في إبداء العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها تشيلسي ونابولي وإيفراون اهتمامها بضم كافاني في حال قرر النجم الأوروجوياني مغادرة باريس سان جيرمان.

ويعاني باريس سان جيرمان في الوقت الحالي من ضغوطات هائلة للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، حيث يتحتم على النادي بيع بعض النجوم لإحداث التوازن بعد ضم نيمار من برشلونة في الميركاتو الأخير مقابل 222 مليون يورو.

ويضع النادي الفرنسي على رأس قائمته من النجوم الوارد بيعهم في الفترة المقبلة كل من لوكاس مورا وأنخيل دي ماريا وجوليان دراكسلر، وذكرت الصحيفة أنه من الوارد أن يفكر الفريق الفرنسي في بيع كافاني للأندية المهتمة بضمه.

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