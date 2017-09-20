حسام غالي يفاجئ إدارة النصر السعودي

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ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية، أن الدولي المصري حسام غالي، لاعب خط وسط نادي النصر السعودي، رفض ارتداء شارة قيادة «العالمي» خلال المباريات المقبلة.

وكان رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، قرر منذ أن تعاقد مع حسام غالي قادمًا من صفوف الأهلي، أن يمنحه شارة القيادة للفريق بعد رحيل المدافع حسين عبدالغني، كونه سبق أن مثل «العالمي»، كما أنه كان قائدا لفريقه السابق الأهلي قبل انتقاله للنصر، وللاستفادة من خبرته في الملاعب، إبان احترافه في أوروبا أو مصر، إلا أن غالي رفض ذلك.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن حسام غالي صاحب الـ35 عامًا، اضطر لاستلامها خلال مواجهة الأهلي السابقة نظرًا لغياب القائد الحالي إبراهيم غالب عن اللقاء لظروف الإصابة.

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وينتظر أن يعود اللاعب إبراهيم غالب، إلى التشكيلة الأساسية في المواجهة المقبلة أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري جميل للمحترفين، بعد أن سمح له الجهاز الطبي بالعودة إلى التدريبات، ومشاركاته مع المجموعة بشكل فعال، كما أبدى زميله عبدالعزيز الجبرين جاهزية عالية، ويتوقع أن يشارك أحدهما بجوار حسام غالي.