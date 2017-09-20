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«كوبر» يستبعد نجم سموحة من معسكر الكونغو

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«كوبر» يستبعد نجم سموحة من معسكر الكونغو «كوبر» يستبعد نجم سموحة من معسكر الكونغو

التحرير

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أكد محمود فايز، محلل آداء الوطني، أنه سيعقد جلسة مع الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة، من أجل دراسة فريق الكونغو قبل مواجهته يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الخامسة لتصفيات .

وقال فايز، اليوم الأربعاء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه سيعرض على «كوبر» بعض الفيديوهات الخاصة بتحليل آداء الكونغو، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل انطلاق معسكر الفراعنة.

كما اتفق الجهاز الفني للمنتخب، على استبعاد حسام حسن، لاعب سموحة من معسكر الفراعنة استعدادًا للقاء الكونغو، حيث يرى الجهاز الفني أنه يكفي تواجد أحمد حسن كوكا وعمرو جمال، بالإضافة لإجادة كهربا ومحمد صلاح، في هذا المركز، وبالتالي فمن الأفضل عدم ضم لاعبين زائدين عن الحاجة.

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وكان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

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التحرير

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