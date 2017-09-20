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«المصري» تدعو الفلسطينيين لسماع نداء السيسي وقبول التعايش مع الإسرائيليين

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«المصري» تدعو الفلسطينيين لسماع نداء السيسي وقبول التعايش مع الإسرائيليين «المصري» تدعو الفلسطينيين لسماع نداء السيسي وقبول التعايش مع الإسرائيليين

التحرير

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وصفت النائبة سعاد المصري، عضوة مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بـ«التاريخي»، موضحة أنه «حريص على توحيد ولمِّ شمل الأمه العربية، وبخاصة حرصه على مصلحة الشعبيين الفلسطيني والإسرائيلي».

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس «يحرص على وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويسعى جاهدًا لحلها بكل أمانة، حيث أجرى عدة لقاءات محورية دوليا وإقليميا ومحليا».

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وأوضحت أن «الرئيس اجتمع في مقر إقامته بنيويورك، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، في لقاءين منفصلين لدفع مباحثات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

ودعت "المصري" «الشعب الفلسطينى الشقيق بكل فصائله لتلبية وسماع نداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأول للشعب الفلسطيني، لاتحاده وعدم اختلافه أو إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر، مع الإسرائيليين في أمان وسلام من أجل تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة العربية وللشعب الفلسطيني الشقيق».

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التحرير

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