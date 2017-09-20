أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الحبس 3 سنوات لـ10 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحبس 3 سنوات لـ10 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة

02:08 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الحبس 3 سنوات لـ10 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة

كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، بالحبس 3 سنوات لـ 10 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبني الركاب (٣) بمطار القاهرة الدولي، بحبس 11 متهمًا من العاملين بمطار القاهرة الدولي من مسئولي صيانة الكهرباء خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.

وأحالت نيابة النزهة، 10 متهمين لمحكمة الجنح، أثبتت التحقيقات تورطهم في الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجديد حبس 7 متهمين لانضمامهم لتنظيم" اللجان النوعية " 45 يومًا

    أخبار

  • حركة المرور: كثافات بالثورة وازدحام أعلى كوبري اكتوبر وعباس

    أخبار

  • ضبط عصابة دولية حاولت تهريب 2700 طربة حشيش بالشيكولاتة بمطار القاهرة

    أخبار

  • حبس5 أشخاص بينهم سيدتين متهمين بسرقة 70 ألف جنيه من "فيلا" المخرج

    أخبار

إعلان

c62fb20875.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة

"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة

ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط

ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط

القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)

القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)