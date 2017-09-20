الحبس 3 سنوات لـ10 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، بالحبس 3 سنوات لـ 10 متهمين في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبني الركاب (٣) بمطار القاهرة الدولي، بحبس 11 متهمًا من العاملين بمطار القاهرة الدولي من مسئولي صيانة الكهرباء خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.

وأحالت نيابة النزهة، 10 متهمين لمحكمة الجنح، أثبتت التحقيقات تورطهم في الواقعة.