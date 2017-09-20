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4 لصوص سرقوا دفاتر قيد طلاب روض الفرح وباعوها لجامع قمامة

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مصراوي Masrawy

4 لصوص سرقوا دفاتر قيد طلاب روض الفرح وباعوها لجامع قمامة

02:00 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

4 لصوص سرقوا دفاتر قيد طلاب روض الفرح وباعوها لجامع قمامة

المتهمون

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، لغز سرقة كمية كبيرة من الدفاتر الورقية الخاصة بقيد درجات الطلاب من داخل الادرارة التعليمية بروض الفرج.

تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من "ناجى.م"، 57 سنة، مدير شئون الطلبة بإدارة روض الفرج التعليمية، بأنه عقب حضوره للعمل اكتشف سرقة كمية كبيرة من الدفاتر الورقية الخاصة بقيد درجات الطلاب من داخل 3 غرف خاصة بأرشيف حفظ الدفاتر بالإدارة التعليمية ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة؛ توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "هادي.م"، 22 سنة، عاطل، و"عبد الهادي.ي"، 16 سنة، طالب، و"عبد الرحمن.م"، 18 سنة، طالب، و"فادي.م"، 21 سنة، كهربائي.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، بأسلوب التسلق والقفز من أعلى السور وكسر القفل.

وأضافوا بقيامهم بالتصرف بالبيع في المسروقات لأحد عمال جمع النظافة ومقابل مبلغ 1000 جنيه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأقر ببيعها لأحد عمال النظافة لصاحب شركة الصقر لتجارة وتدوير الأوراق.

بسؤاله أقر بأنه قام بنقل الأوراق لأحد المصانع بالعين السخنة، وأضافوا بعدم علمهم بكونها من متحصلات حادث سرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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