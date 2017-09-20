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شاحن ينهي حياة عامل بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

شاحن ينهي حياة عامل بالمنوفية

02:06 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

شاحن ينهي حياة عامل بالمنوفية

ارشيفية

المنوفية- مروة فاضل:

أنهى شاحن هاتف محمول حياة عامل بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث لقى مصرعه نتيجة صعق كهربائي أثناء توصيل شاحن بهاتف محمول.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الشهداء المركزي باستقبالها "إ. ا. م" 22 سنة عامل ومقيم بمركز تلا جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص وسؤال والده قرر أنه أثناء عمل نجله بمعرض سيراميك وحال قيامه بتوصيل الشاحن حدث ماس كهربائي أدى إلى إصابته ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5191 إداري مركز الشهداء لسنة 2017.

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