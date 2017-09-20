16 مدرسة و10 ماكينات "برايل" تدخل الخدمة بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

أنهت محافظة المنوفية، استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم الانتهاء من بناء 11 مدرسة تعليم عام بشبين الكوم وأشمون والباجور والشهداء وبركة السبع وتلا وقويسنا ومنوف، و5 مدارس تعليم فني بإدارات شبين الكوم والشهداء والسادات وبركة السبع، كما أنه جار العمل على تسليم 5 مدارس تعليم عام ومدرسين تعليم فني.

وقال الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري المدارس للوقوف على حالة المدارس من حيث الصيانة والترميمات وتسليم الكتب الدراسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، والعمل على تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات الابتكار والإبداع والتأكيد على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسة التعليمية وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز وإبراز نماذج النجاح من مديري المدارس والمعلمين والطلاب وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم بالإضافة إلى توفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدارس وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للطلاب والمعلمين والإداريين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكد "عمارة" حرص المديرية على الانضباط وبث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب والالتزام بالحفاظ على طابور الصباح وعزف النشيد الوطني داخل المدارس.

وأضاف عمارة، أنه تم تجهيز قاعة للموهوبين بمدرسة المساعي الثانوية المشكورة بـ 10 أجهزة تابلت و5 أجهزة كمبيوتر و4 لاب توب بالتعاون مع إدارة الموهوبين بالمديرية، وتم تجهيز 10 ماكينات "برايل" لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية إلى ضرورة تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظًا على المظهر الحضاري.