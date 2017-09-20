ضبط 26 يتحرشون بالطالبات بمحيط جامعة الفيوم
01:50 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
الفيوم – حسين فتحى:
ألقت مباحث الآداب وقسم الاشتباه، اليوم الأربعاء، القبض على 26 متحرشا بمحيط جامعة الفيوم.
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد ياسر رحيم رئيس شرطة الآداب والاشتباه بالقبض على 26 متحرشا كانوا يقومون بمضايقة والتحرش بطالبات جامعة الفيوم، بمنطقتي المشتل وكيمان فارس، أمام بوابات كليات الهندسة، والزراعة، الخدمة الاجتماعية.
تبين من تحريات رئيس مباحث الآداب والاشتباه، أن أغلب المتحرشين من العاطلين والمترددين على المقاهي المجاورة للجامعة.
أحيل المتهمون لنيابة بندر الفيوم، والتي تباشر تحقيقاتها.
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