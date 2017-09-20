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وزير الثقافة يفتتح مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 24

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يفتتح مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 24

02:00 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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كتبت- نسمة فرج:

افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، أعمال الدورة الـ 24 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، والمقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال النمنم، خلال حفل الافتتاح، إننا نعيش في فضاء من فضاءات الحرية في دورة جديدة من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، الذي نجحنا في استعادته العام الماضي بعد توقف دام لسنوات.

وأضاف وزير الثقافة، أن المهرجان يعني في المقام الأول الحوار، والحوار يعني الحرية، والحرية تعني التغير، والتغير يعني التعدد والتنوع، وهذا ما نسعى إليه في العالم العربي كله.

وحضر حفل الافتتاح، الدكتور سامج مهران، رئيس المهرجان، والدكتور إيناس عبد الدايم، رئيس الدار، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزير لشئون االسينما، والشاعر أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن عدد كبير من الفنانين والمسرحيين.

وقال الدكتورسامح مهران، إن المسرح يكشف ويزيل الأوهام ويزيح الأقنعة ويصارع ما فات من زمانه وأوانه ويعرض لأفات الحاضر، ويستشرف المستقبل، يعلو على الأيدلوجيات ويفضح بؤسها، مؤكدًا أن المسرح هو دولة المواطنة الحقة، لأنه ولد من رحم المدنية.

وسلم وزير الثقافة، درع المهرجان للسادة المكرمين وهم: "اسم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، والناقدة الألمانية (إيريكا فيشر ليشته)، والمخرج المسرحي الصيني (مانج جان خاوي)، والمغربي الدكتور حسن المنيعي، والدكتور مارفن كارلسون - الولايات المتحدة الأمريكية".

وبدأ الحفل بعرض فني لفرقة التنورة التراثية، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين، واختتم الحفل بالعرض المسرح "الشقيقات الثلاثة" لفرقة تبليسي من جورجيا.

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