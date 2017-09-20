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مصدر: 2.6 مليار جنيه تكلفة إزالة كابلات الضغط العالي بشبرا الخيمة

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مصدر: 2.6 مليار جنيه تكلفة إزالة كابلات الضغط العالي بشبرا الخيمة مصدر: 2.6 مليار جنيه تكلفة إزالة كابلات الضغط العالي بشبرا الخيمة

التحرير

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كشف مصدر مطلع بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن عملية إزالة أسلاك الضغط العالي التي تخترق حوالي 10 مناطق سكنية، وتحويلها إلى كابلات أرضية يتكلف نحو 2.6 مليار جنيه، وفقًا لدراسة وضعت خلال الفترة الماضية بشأن المشروع.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، اليوم الأربعاء، أن معظم خطوط الضغط العالي تقع بمنطقتي بهتيم ومسطرد، ويجري إعداد الدراسات لتحويل الأسلاك إلى كابلات أرضية، على عدة مراحل، بعد عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لتدبير الاعتمادات اللازمة.

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يذكر أن حوالي نصف مليون مواطن يسكنون تحت أبراج الضغط العالي بشبرا الخيمة، وخاصة المناطق التابعة لحي شرق، حيث تهدد تلك الأسلاك والأبراج المواطنين في هذه المناطق المزدحمة بالسكان، ما ينذر بحدوث كارثة.

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التحرير

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