تجديد حبس 4 متهمين بالتظاهر بمترو دار السلام 45 يومًا

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 متهمين تم القبض عليهم من محطة مترو دار السلام يوم 25 يناير 2017 بتهمة التحريض على التظاهر، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار تحرض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام.