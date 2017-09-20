إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بالعياط
إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بالعياط
01:48 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.
معاينة المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، دلت أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى ملاكي من الخلف، مما أسفر عن إصابة قائديها، و10 من مستقلي الميكروباص بسحجات وجروح بالجسم.
انتقل العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، إلى محل البلاغ، وأشرف على عملية نقل المصابين إلى مستشفى الهرم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة في منطقة السلام
-
إصابة ضابط صدمته سيارة في كمين أمني بالكريمات
-
مصرع أمين شرطة في حادث تصادم أعلى الدائري
-
إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو
إعلان
إعلان