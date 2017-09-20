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إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بالعياط

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مصراوي Masrawy

إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بالعياط

01:48 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بالعياط

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

معاينة المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، دلت أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى ملاكي من الخلف، مما أسفر عن إصابة قائديها، و10 من مستقلي الميكروباص بسحجات وجروح بالجسم.

انتقل العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، إلى محل البلاغ، وأشرف على عملية نقل المصابين إلى مستشفى الهرم.

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